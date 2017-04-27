金婚50年不分離！畫家動筆留下兩人甜蜜身影

76歲袁奶奶每天上午都會到創世新店安養院探視90歲丈夫並親吻他的臉頰。（葉書宏攝）

76歲袁奶奶每天上午都會到創世新店安養院探視90歲丈夫並親吻他的臉頰。（葉書宏攝）

76歲袁奶奶每天上午都會到創世新店安養院探視90歲丈夫，基金會邀請畫家黃中泰畫下兩人甜蜜情感，替兩人圓夢。（葉書宏攝）

76歲袁奶奶每天上午都會到創世新店安養院探視90歲丈夫，基金會邀請畫家黃中泰畫下兩人甜蜜情感，替兩人圓夢。（葉書宏攝）

76歲袁奶奶每天上午都會到創世新店安養院探視90歲丈夫，基金會邀請畫家黃中泰畫下兩人甜蜜情感，替兩人圓夢。（葉書宏攝）

76歲袁奶奶每天都會到創世基金會新店安養院探視90歲丈夫，他6年前中風成了植物人，夫婦倆年輕時辛苦打拚養育3名子女，結婚至今55年卻連一張合照都沒有，基金會今（27日）邀請畫家黃中泰，透過畫筆畫下兩人合照，一圓袁奶奶期待許久的心願。

袁爺爺跟隨國民政府來台，在陸軍總部服役，兩人經由朋友介紹認識相戀，結婚至今55年，3名子女都已成家立業；袁爺爺12年前出現失智狀況，6年前中風成了植物人，袁奶奶不捨與他分開，在家中全心照顧，去年11月才答應讓他入住新店安養院。

袁奶奶每天上午都會騎機車到新店安養院，她會先先幫丈夫洗臉、刷牙，隨後聊天、按摩，一待幾乎都是一個上午，離開時還不忘親吻丈夫臉頰說，「你要乖！」甜蜜之情感動安養院中的所有人。

袁奶奶說，年輕的時候家裡很窮，每個月才幾百元，根本沒有錢拍照。基金會得知，特別邀請擅長水墨人物畫家黃中泰，昨上午一筆一畫將兩人甜蜜的情感呈現在畫中。

袁奶奶表示，丈夫不菸不酒，對於家庭相當負責，當年當兵月薪才幾百元，全部拿回家用，雖然年輕時常吵架，嫁給他就是要陪他一輩子，照顧丈夫一點都不辛苦，她笑說，「這是我欠他的債！」

台灣約有4000多名植物人，照顧者中超過5成是父母及配偶，其次才是子女及手足，新店安養院長張淑娟表示，植物人安養之路漫長，需要更多人一起關懷及協助，減輕照顧者的壓力，讓受助者的家庭回歸正常。

(中時)