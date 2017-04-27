北市隆昌街民宅晚間傳火警 民眾及時逃生

隆昌街民宅今晚發生火警。（陳鴻偉翻攝）

消防員緊急到場撲滅火勢。（陳鴻偉翻攝）

北市隆昌街1處民宅，今(27)晚8時40分左右發生火警，消防局獲報後緊急到場滅火，並將屋內住戶及時疏散，火勢在20分鐘內迅速撲滅，所幸無人傷亡，切確起火原因正由火場調查人員釐清中。

(中時)