霧台祕境哈尤溪溫泉又傳意外！老翁遭溪水沖走
霧台鄉祕境哈尤溪溫泉又傳意外！屏東縣消防局27日下午16時26分，據報包括陳姓父子在內的3名男子前往哈尤溪溫泉探詢祕境，回程途中於靠近停車場處附近時，突遇溪水暴漲，其中71歲陳姓老翁欲通過河床時遭溪水沖走，被發現時已無生命跡象。
受理報案的霧台消防分隊指出，今日下午山區雨勢不斷，山洪夾雜著滾滾泥水從山上沖刷而下，通報者自稱是從高市同行前往屏東山區，前往哈尤溪溫泉玩賞，已經準備涉溪返程欲走回對岸時，未料沒注意溪水湍急，其中一人就被沖走，另外2名男子則受困河床邊。
屏縣消防局第一時間派遣特搜大隊、霧台、三地門分隊，共計7車1艇15人前往搜救，且在未抵達通報溪域前，先在較下游處設置攔截點，但山區雨勢加上濃霧不散，增加搜救難度。
接近晚間6時許，傳出71歲陳姓老翁被尋獲，但已沒了生命跡象，不過正當搜救人員準備前進救援時，又被溪水沖往下游；另外2人則無生命危險。
當地原住民指出，哈尤溪溫泉位於屏東隘寮北溪上游，因88風災將山上泥砂從上刷下來，不僅墊高河床約30公尺，還改變河道，導致人煙罕見；但每到汛期後，部落居民發現河床地形都會改變，更意外在枯水期發現驚人的高聳五彩岩壁絕美景色。
彩色岩壁有紅色、黑色、黃色、白色等顏色，是玄武岩混著鐵、硫磺、石英等物質所造成，繽紛的色彩令人相當驚豔，也因此吸引遊客亟欲探訪。但部落居民指出，想要親近哈尤溪溫泉，必須穿越數十個河床，且還要再步行進入才能到達，現在氣候狀況不穩定，冒然上山等於在跟生命開玩笑。
(中時)
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