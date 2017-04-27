皮蛋驗出銅超標 屏東業者喊冤：被政府直接判死
台中市衛生局抽驗市售皮蛋，查出屏東縣知名食品公司浤良生產的蛋品出現銅超標，屏縣衛生局已將同批173盒（每盒2顆）蛋品下架，並要求業者限期改善；但歐姓業者喊冤說，將同批樣品送驗後確定合格，不知是哪個環節出錯，但官方直接公布，等於判他們死刑。
屏縣衛生局祕書郭純志指出，根據食品衛生管理法17條，除將問題蛋品下架外，更要求業者在5月5日前限期改善，否則將予以罰款，同時針對加工品製程進行瞭解，查明食品超標原因為何？
此次被點名的浤良食品公司歷史悠久，創立於1965年，主要生產皮蛋及鹹蛋，不僅通過產銷履歷及CAS認證，前總統馬英九也曾到此處long stay過。
歐姓業者強調，獲悉蛋品銅含量超標，已經把事前留樣的同批產品送檢，檢驗結果出爐，一切合乎標準，他也問了檢驗人員，銅含量超過標準值2倍，幾乎要把蛋埋在銅裡才能達到；至於是哪裡出了問題？目前還無法釐清，也待明天收到下架封存的整批皮蛋，再行送檢後或許才能知道。
歐抱怨說，政府在還未釐清真相前就逕行對外發布消息，等於還沒確定犯罪與否，就直接判人死刑，這對消費者、甚至是整個產業都有一定殺傷力，作法稍嫌潦草，不過既然傷害已經造成，也承諾會全力配合調查，希望最後能還他們清白，將傷害降到最低。
(中時)
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