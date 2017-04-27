名嘴驚爆星二代是gay 「大哥女兒也是藝人」成線索

麥若愚節目驚爆演藝圈大哥兒子是同志。(取自YouTube)

麥若愚為美食，節目中爆八卦。

吳宗憲與女兒Sandy主持中天《小明星大跟班》，日前邀請名嘴麥若愚來節目「為美食爆八卦」，麥若愚就透露有位演藝圈大哥級人物，其兒子剛在演藝圈嶄露頭角，還因為工作提攜了一個小鮮肉型男演員，互生情愫，讓大哥相當反對，四處向媒體放話兒子跟嫩模交往，力阻兒子出櫃。

聽聞麥若愚爆料，吳宗憲更加碼透露這位星二代相關線索「大哥也有一位女兒也是藝人」、「爸爸個子不高」，讓不少網友紛紛猜測這位被阻出櫃的星二代應該就是香港大哥曾志偉的兒子曾國祥，因為他的姊姊正是女星曾寶儀。

不過據《壹週刊》報導，麥若愚對於網友猜測直接回答「不知道」，也拒絕透露這名星二代真實身分，但他也表示消息是從大陸演藝圈傳過來的，真實性很高，而吳宗憲經紀人則稱爆料內容是節目效果，不知道他們說的是誰。

(中時電子報)