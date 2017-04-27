中田翔本季首轟 火腿終於止敗
日職去年奪下日本一的日本火腿隊，今年陷入連敗低潮，今與軟銀鷹交手，兩隊一路殺進延長賽，好在中田翔在第10局轟出本季首轟，為球隊灌進3分奠定勝基，終場火腿以5比4擊敗軟銀，終止10連敗。
火腿此役前6局，遭受軟銀洋投范登赫克投出無安打，不過火腿先發投手加藤貴之也封鎖住軟銀打線，終於在第7局火腿打破僵局，靠著中田翔的二壘安打，加上洋炮萊爾德的全壘打，率隊取得2比0領先。
不料第8局火腿一換投就遇亂流，宮西尚生上場投出保送後，又被柳田悠岐轟出兩分炮，直接扳平戰局，兩隊打入延長賽。
10局上中田翔把握機會，在隊友擊出安打，以及四壞球上壘後，一棒轟出3分炮，率火腿再度取得領先，雖然下半局火腿投手増井浩俊又被接連敲安，失掉2分，但最終還是驚險守成，以5比4終止近期的10連敗。
(中時電子報)
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