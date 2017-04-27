禿鷹天空盤旋 搜救隊才發現梁聖岳

救難隊用直升機運送劉宸君的遺體。(翻攝自thehimalayantimes.com)

梁聖岳被搜救隊發現時，體重掉近30公斤。(美聯社)

台灣情侶梁聖岳和女友劉宸君登喜馬拉雅山，途中遇到暴風雪而跌落瀑布，27日救援人員到現場時，19歲的劉宸君已在3天前斷氣，而搜救隊留意到禿鷹盤旋，才找到梁聖岳。

參與救援的巴斯涅（Madhav Basnet）說，當時他們注意到有禿鷹在天空盤旋，才發現河谷附近有紅色衣物，「我們到達後，發現那對情侶躺在河谷裡，1個生還，另1人死亡。「梁聖岳雖然很虛弱，但還算正常，還能看看書。」

新華社報導，梁聖岳目前在尼泊爾加德滿都的醫院加護病房接受治療，醫師說，梁聖岳嚴重營養不良，但恢復狀況良好，也讓他喝了一點熱湯補充營養。劉宸君的遺體則被送到Tribhuvan大學的教學醫院，等待驗屍。

(中時電子報)