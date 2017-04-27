政策又大轉彎！ 川普暫不退出NAFTA

川普政策又見大轉彎！白宮周三發布聲明指出，美國總統川普決定暫時不退出北美自由貿易協定(NAFTA)，並將與加拿大與墨西哥盡快重談一個讓3國都能互惠的新協定。

就在白宮發布此一聲明之前，美國多家媒體均報導，川普即將簽署正式退出NAFTA的行政命令。

白宮發布聲明指出，在致電給墨西哥總統尼托(Enrique Pena Nieto)以及加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)時，川普「同意現階段不廢除NAFTA。各國領袖並允諾根據各自內部的程序，在3國均互惠的原則下盡快推動重談NAFTA。」

(工商)