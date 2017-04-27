東港漁港傳械鬥 2印尼漁工打死1北韓漁工

停靠東港漁港的高雄籍年勝號漁船，27日凌晨傳出械鬥案，1名北韓籍漁工遭印尼籍漁工（中）打死。（謝佳潾攝）

東港漁港27日傳出外籍漁工械鬥案，高雄籍年勝號漁船上1名北韓籍32歲漁工CHOL在酒後酣睡時，遭2名因口角產生嫌隙的印尼籍漁工持打魚木棍往後腦杓重擊致死，死者同伴當下即持刀械防身並尋仇，幸警方火速到場防止傷害擴大，2印籍漁工晚間訊後依殺人罪嫌移送法辦。

(中時)