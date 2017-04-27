航母繞行臺灣將是例行訓練？國臺辦回應
大陸國臺辦在4月26日上午10時舉行例行新聞發布會，發言人馬曉光就近期兩岸熱點問題回答了記者提問。
根據鳳凰網報導，記者問到，4月26日上午中國大陸的第二艘航母下水。之前第一艘航母遼寧號繞行臺灣的時候，在臺灣引起很大關注。未來航母繞行臺灣周邊的海域，會不會是一個例行的訓練？
馬曉光回答表示，「剛剛看到了這則重要的消息，我為我們國家在國防和軍事現代化建設方面取得的偉大成就而感到自豪。這有助於增進我們維護國家主權和領土完整，維護中國重大核心利益的能力。其他的具體情況請你向國防部了解。」
(中時電子報)
關鍵字：航母
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