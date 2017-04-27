通緝犯穿袖套掩刺青 躲4年還是被查獲

嘉義市政府警察局第2分局北門派出所巡佐林安成、警員蔡銘城及劉嘉航日前執行巡邏勤務，行經垂楊路及融和街口時，發現1名男子駕駛普通重型機車，戴口罩、著工作服、袖套及雨鞋，不停的左顧右盼，警方以電腦查詢男子所騎乘的機車，發現車主已被通緝，依法上前攔查，結果緊張的簡姓嫌犯見警察突然冒出來，嚇得立刻將安全帽及口罩戴的更緊。

面對警方詢問，表示他已被通緝時，嫌犯不斷跟警方哀求家中尚有老小要照顧，聲稱自己從沒收到法院通知，怎麼會無緣無故變成通緝犯？經林安成以朋友語氣勸說後，簡嫌才卸下心防，束手就範，並透露因為手臂刺青很特殊，讓他在通緝前就頻頻遭警方攔查，知道自己被通緝後，為了躲警察，外出必穿上袖套，一躲就是4年，沒想到最後還是栽了！

(中時)