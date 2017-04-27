俄國1架MiG-31攔截機在西伯利亞墜毀
俄羅斯空軍的1架MiG-31(米格31)型攔攔機在西伯利亞西部的布里亞特共和國(Buryatia)墜毀，俄羅斯國防部表示，機上的兩名飛行員都彈射成功，並沒有生命危險。
今日俄羅斯 (RT)報導，MiG-31是在荒涼的地方墜毀，搜救行動已經展開，直升機已經派出到當地。原先這架MiG-31在飛機是正在例行的訓練飛行，目前仍不知道事故的原因，一切仍有待調查。
布里亞特共和國位在外蒙古的北方，當地最著名的地景就是貝加爾湖，此處屬寒帶草原氣候，另有廣闊的針葉林，居民以蒙古族為主。
MiG-31稱為獵狐犬式(Foxhound)，是一種高空高速攔截機，極速應可達3馬赫，但是那樣會損毀引擎，因此實用極速是2.85馬赫，也已經是世界最快的戰鬥機。並且最高升限可達3萬公尺，若搭配反衛星飛彈，甚至可以擊落低軌道衛星。
MiG-31的前身是MiG-25狐蝠式(Foxbat)，在1970年初問世時，就在黎巴嫩上空顯示了不可思議的3馬赫高速，令當時以色列空軍的F-4戰機完全追趕不上，此事件震驚了美國，成為電影「火狐狸」故事的發想。
在電影「火狐狸」當中，好萊塢電影編劇將MiG-31製作為超高科技的神奇戰機，不但速度快，還有心智操作以及後向發射飛彈的能力，成為美國在冷戰期間「恐蘇症」最有名的註解。
不過後來謎底揭開了，MiG-31在外表上沒有想像的那麼科幻，而是沿用MiG-25的主要外型，但是進行了極大程度的改良，雖然它的纏鬥能力仍然很差，但是雷達與引擎都有改良，它是世界第一個相位陣列雷達的戰鬥機，最大搜索範圍達到200 km，可以鎖定10目標並同時攻擊其中的4個。對領土廣大的俄羅斯而言，MiG-31強大的雷達搜索能力，可以以4架編架，當作空中預警機之用。
因此，雖然MiG-31的外形已是1960年的古老水準，但是高空高速與優異的雷達性能，仍是俄國最倚重的前線攔截機。
(中時電子報)
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