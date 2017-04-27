「1星期買1部車」 詐騙集團吸收同校學弟妹當車手
嘉義縣林姓男子打著「1星期買1部車」口號，慫恿國中同校學弟加入詐騙集團，蔡姓學弟就因學長一句好的工作輪不到你，想一步登天賺大錢買名車，又吸收另一蔡姓同學、17歲羅姓學弟和張姓學妹一起來當車手，結果4月才成立詐騙集團，今(27日)凌晨就被警方查獲，同校學長學弟6人都被抓。
朴子分局表示，26歲林姓嫌犯為該集團之首，平常透過Line或微信軟體，取得國中同校學生聯絡資訊，並從中吸收年幼無知及手頭拮据共同參與從事詐騙提領工作，像原本從事太陽能板工作的蔡男因工作不順，聽信林嫌說詞後，決定擔任車手，並當起幹部再招募下線，共招募25歲蔡姓同學、學弟17歲羅姓少年及17歲張姓少女等人當車手。
警方表示，該集團成立不到1個月，已有6名被害人所騙，損失金額上百萬元，今警方在太保市出租公寓2樓查獲林姓犯嫌等人，查扣金融卡23張、存摺簿4本、手機10支、SIM卡4張以及贓款新台幣44400元，將一行人帶回訊問。
(中時)
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