李嘉誠報價17.5億歐元 購西班牙天然氣分銷商Redexis

新浪港股引述西班牙經濟學家報報導稱，未具名人士透露，香港富豪李嘉誠旗下的長江基建將出價17.5億歐元求購西班牙第3大天然氣分銷商Redexis，目前對Redexis的估值是16億到18億歐元。報導稱，之前由安聯、Borealis和中投組成的聯合競購Redexis的財團已在數周前散夥。

(工商)