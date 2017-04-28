以樂會友！管樂與非洲鼓相遇在烏來國中小

為了增進文化交流體驗並拓展藝術人文多元學習機會，新北市立烏來國中小與台中市南陽國小27日上午透過「以樂會友，管樂與非洲鼓的相遇」的方式，搭起孩子友誼的橋樑！

烏來國中小是新北市唯一位於原住民地區的國民中小學，擁有濃厚的原住民風情的學校，學校發展以多元智慧教育理念為本，致力發展學生的優勢智能，並成立各項藝文社團，在多年的耕耘下，在學生體育方面以藝術人文方面成果最為亮眼。

其中以泰雅歌謠傳唱社以及非洲鼓樂團在新北市以及全國的比賽表現更是突出，學校團隊更是校外單位邀約表演的常客以及相關比賽的常勝軍。為了能和管樂團有著新的共嗚，因此特別請烏來國中小的鼓樂團小主人帶來新的曲目來迎接小客人。

台中市南陽國小當日也演出數首有趣以及耳熟能詳的管樂團來回饋小主人們的招待。南陽國小管樂團成績優異，在學校、家長以及樂團指導老師汪忠義的支持下，連續5年拿下全國音樂比賽的特優殊榮，並獲邀至各個單位演出，成果豐碩，實在是一個有實力的樂團。

校長洪慶源表示，對於烏來國中小和南陽國小的學生而言，這是第一次觀看不同樂團的表演方式，大家都感到非常驚奇、目不轉睛，透過指導教師豐富的肢體動作以及樂音表現的張力，整個樂曲觀賞的過程中，跨越了地理的隔閡，現場歡掌聲此起彼落。

藉由兩校校際交流活動的安排，除了能帶給孩子們豐富滿溢的體驗之旅；透過師長的引領以及孩子親身參與相關活動，更讓孩子在輕鬆活潑的氛圍中增進多元體驗的學習機會、拓展彼此文化交流的視野。

(中時)