消防署長視察危害性化學品災害搶救整備工作
鑑於近年來國內危害性化學品災害日增，顯示化災搶救應變作為重要性，消防署長陳文龍於27日上午前往台北市政府消防局第3大隊民權分隊，瞭解地方政府對於危害性化學品災害搶救平時整備工作。
民權分隊為台北市政府消防局4個化災處理隊之一，藉由過去聽障奧運及花博大型活動經驗，呈現化災處理隊運作模式及訓練編組情形，也期許世大運活動安全勤務更精進，在中央和地方政府緊密配合，確保化學災害搶救任務安全，提升救災效能。
在台北市政府消防局蔡明宗中隊長簡報台北市政府轄內危害性化學品概況、編組情形、平時整備、教育訓練等執行情形，對於大規模緊急除污處置、決策也都相當重視，近年來皆結合友軍辦理相關大型演練。
隨著2017台北世界大學運動會即將舉行，也針對各項核生化災害應變保持警戒，加強整備。會場也展示各項核生化災害搶救車輛及裝備器材，包含防護衣、偵檢測儀（器）、圍堵止漏器材、除污器材等，並辦理化災模擬實兵演練，署長為感謝消防同仁平時辛勞，也親自致贈慰勞品，由許專門委員志敏代表接受，本次視察在署長與參與同仁合影下，順利圓滿完成。
(中時)
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