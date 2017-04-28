「歷史地目等則便利查」中和地政有獎徵答活動
新北市中和地政事務所為宣傳「地籍整理清冊申請服務」，將於5月1日至5月5日舉辦網站有獎徵答活動，歡迎民眾踴躍參與。
中和地政事務所表示，地目等則制度是日據時期依土地使用現況所銓定，其於土地登記簿之記載現況已不相符，且目前都市及非都市土地均非以地目作為利用及管制之依據，因此自106年1月1日起已正式廢除地目等則制度，土地登記及地價資料謄本及權利書狀不再顯示地目等則欄位，倘民眾有以原有或歷史地目等則資料作為參考之需者，可向地政事務所申請地籍整理清冊或人工登記簿謄本。
中和地政事務所進一步指出，為便利民眾就近申請，自即日起於該所轄區內之小而能工作站新增「地籍整理清冊申請服務」，申請人僅需提供欲申請之標的資訊，後續即交由工作站同仁負責辦理，免除民眾奔波往返之不便。
為使民眾熟悉此服務之相關內容，該所將於官網舉辦「歷史地目等則便利查」有獎徵答活動(網址: http://www.zhonghe.land.ntpc.gov.tw)，為鼓勵民眾參與本次活動，該所將於活動結束後，自線上參與之民眾中抽出50名幸運兒，並致贈精美小禮品1份，歡迎民眾一同參與。
(中時)
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