北韓稱可一炮擊沈卡爾文森號 美軍太平洋司令： 荒謬
北韓宣稱可以一彈擊沈美國航母卡爾文森號，美國太平洋海軍司令哈里斯直飭，「荒謬」。哈里斯警告，北韓炮口瞄準大家，人人必須自危，他對美軍即刻與北韓作戰，有充分信心。
有「美國海軍東亞通」之稱的哈里斯27 日在聯邦參院作證。他表示，對自己指揮的現有軍力與北韓「今晚開戰」具信心。但也坦承，對美軍在亞太區域的長期戰力，感到擔憂，透露以美國海軍現有的潛艇和戰艦，他只取得了自己提出要求50%的配備。
哈里斯說，面對北韓即刻威脅，及中國和俄羅斯在太平洋區域的潛在威脅，「我對美國海軍長期軍備不足，萬分擔心」。
聽證會中，哈里斯對卡爾文森號行蹤傳遞的連串令人困惑訊息道歉，表示身為五角大廈在太平洋地區最高指揮官，「我承擔全部責任。」
哈里斯說是他命令卡爾文森號本月初和其他三艘戰艦取消在澳洲港口停靠，從新加坡「向北航行」進入西太平洋。值此同時，白宮和五角大廈一直釋出卡爾文森號正火速前往北韓，實際上卡爾文森號是向南航行，以致造成各界困惑，美國盟邦焦慮。哈里斯告訴參院軍委會，「我對此抱歉，以後會處理的更好」。
本週，卡爾文森號終於向北航行，並菲律賓海與日本海軍進行軍事演習。哈里斯表示，卡爾文森號將繼續向北駛向朝鮮半島，但未透露確切抵達時間。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。