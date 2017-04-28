北韓稱可一炮擊沈卡爾文森號 美軍太平洋司令： 荒謬

北韓宣稱可以一彈擊沈美國航母卡爾文森號，美國太平洋海軍司令哈里斯直飭，「荒謬」(江靜玲攝)

北韓宣稱可以一彈擊沈美國航母卡爾文森號，美國太平洋海軍司令哈里斯直飭，「荒謬」。哈里斯警告，北韓炮口瞄準大家，人人必須自危，他對美軍即刻與北韓作戰，有充分信心。

有「美國海軍東亞通」之稱的哈里斯27 日在聯邦參院作證。他表示，對自己指揮的現有軍力與北韓「今晚開戰」具信心。但也坦承，對美軍在亞太區域的長期戰力，感到擔憂，透露以美國海軍現有的潛艇和戰艦，他只取得了自己提出要求50%的配備。

哈里斯說，面對北韓即刻威脅，及中國和俄羅斯在太平洋區域的潛在威脅，「我對美國海軍長期軍備不足，萬分擔心」。

聽證會中，哈里斯對卡爾文森號行蹤傳遞的連串令人困惑訊息道歉，表示身為五角大廈在太平洋地區最高指揮官，「我承擔全部責任。」

哈里斯說是他命令卡爾文森號本月初和其他三艘戰艦取消在澳洲港口停靠，從新加坡「向北航行」進入西太平洋。值此同時，白宮和五角大廈一直釋出卡爾文森號正火速前往北韓，實際上卡爾文森號是向南航行，以致造成各界困惑，美國盟邦焦慮。哈里斯告訴參院軍委會，「我對此抱歉，以後會處理的更好」。

本週，卡爾文森號終於向北航行，並菲律賓海與日本海軍進行軍事演習。哈里斯表示，卡爾文森號將繼續向北駛向朝鮮半島，但未透露確切抵達時間。

(中時)