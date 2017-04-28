26歲女作家林奕含 在住處被丈夫發現上吊自殺
26歲的女作家林奕含27日驚傳猝逝，與丈夫分居的她，在住處上吊自殺身亡，警方在現場找到遺書，家屬說她最近心情比較低落，但不解她為何尋短。
據《聯合報》報導，27日中午，丈夫撥打林奕含的手機都聯絡不到她，趕緊前往北市的住家察看，才驚見她已在臥房內上吊自殺。
林奕含1991年出生台南，身高168公分，擁有漂亮的明星臉，爸爸是台南知名皮膚科醫生，哥哥也是讀醫學系，林奕含在高中時得了重鬱症，從16歲起就固定到精神科接受診療，但醫生卻一直沒有給她明確的病名。台南女中畢業後，林奕含以滿級分上醫學系，但唸了2個禮拜就休學，後來重考上政大中文系，第3年因病情發作再度休學。
林奕含2月才出版第一本書《房思琪的初戀樂園》，目前已印到第5刷。
★珍惜生命，請撥1995。
(中時電子報)
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