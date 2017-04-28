剛出版新書！ 林奕含香消玉殞 缺席與母校之約
昔自台南女中畢業，以滿級分考上醫學系的林奕含，27日傍晚傳出辭世消息，母校台南女中表示，晚間從陳芳明教授臉書得知噩耗，感到難過、遺憾，而且，林奕含今年2月剛出版首部長篇小說《房思琪的初戀樂園》原本5月26日返校與學妹分享新作，卻再也無法赴約。
台南女中指出，奕含畢業於98年，也是南女當年唯一考取滿級分的高材生，還因此接受媒體採訪，獲得矚目，後來也公開表態自己飽受精神疾病困擾，也接受治療，但臉書仍可見很多憂鬱字眼的文章。
由於林奕含之前受訪曝光後，就受到不少人關注，新書問世後，也隨即進入五刷，更令不少書迷感到不捨，臉書許多人為她哀悼。政治大學教授陳芳明晚間在臉書發文「我的學生林奕含走了，這樣的雨天，這樣的不告而別，我如何能夠接受。」
台南女中秘書胡瑞原說，學校4月初邀她返校與學妹們對談新書，奕含也應允，還聊到在南女念書的時光，是她人生最快樂的日子，學生們都很期待跟奕含學姊碰面，共訂了150本書，書也才在27日剛送抵學校，沒想到晚上就傳出噩耗。
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