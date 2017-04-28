26歲才女作家林奕含過世 北區皮膚科名醫父親休診三天
台南市北區皮膚科名醫林炳煌之女，也是新銳女作家林奕含27日驚傳在台北過世，她的大學教授先在臉書PO出消息，父親的皮膚科診所也宣告休診三天，出版社「游擊文化」稍晚證實死訊，林女曾坦承長期受憂鬱症困擾。
今年2月剛出版《房思琪的初戀樂園》一書的女作家林奕含，其實有個顯赫的家世背景，父親林炳煌是北區知名的皮膚科名醫，每天有相當多求診治療青春痘的患者上門。
優秀的林奕含在台南女中畢業，在2009年是南女唯一一位以滿級分考上台大醫學系的學生，聰明又有醫學世家背景的她原本該是人生勝利組，卻長期飽受憂鬱症所苦，念兩周就休學，又重考進政大中文系，大三因病情復發再度休學。
她努力將自身經歷寫成小說，新書今年2月剛出版問世，沒想到她並未因此脫離宿疾，27日傳出在台北過世。
談起憂鬱症，林奕含曾自爆16歲起就固定接受精神科醫師治療，3次自殺不成，更在自己的婚禮上，拿著麥克風，以精神病患的身分說出自己承受疾病的痛苦，令在場賓客錯愕。她曾在受訪時以「這個疾病剝奪了我曾經引以為傲的一切」來形容自己的不甘心。
林奕含過世後，《房思琪的初戀樂園》成為遺作，先前已進入第五刷，台南女中原本已邀約她返校做新書發表，如今只能缺席。
林炳煌皮膚科診所27日宣告休診三天，還有不知情的患者電話掛號約診時，診所電話直接進入語音信箱，才感到疑問，稍晚就在網路上獲知林女過世消息，感到唏噓不已。
(中時)
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