第三次世界大戰 北韓宣傳轟炸白宮
北韓和美國之間的情勢越來越緊張之際，今日(27日)北韓當局發布一支段模擬用導彈炸毀美國白宮以及美國航空母艦「卡爾文森號」(USS Carl Vinson) 的影片。也讓外界擔心如果這個威脅成真，恐怕會引發世界大戰。
北韓為了反嗆美國的武力威嚇，北韓當局周四(27日)透過官方宣傳頻道 Arirang Meari，發布一支段模擬用導彈轟炸美國白宮以及航空鑑母「卡爾文森號」(USS Carl Vinson) 的影片。影片一開始時播放了本月北韓「太陽節」展示大規模軍事演習畫面，「聲稱被摧毀的敵人在我們眼前」，還配有慷慨激昂的旁白。甚至在導彈發射的背景下，還下了標題「我們將向你們展示一個在核和導彈技術方面領先世界的強國。」接著在雄壯威武的背景音樂襯托下，影片轉變為「瞄準」畫面，則以十字「準星」鎖定了美軍的戰機、航空母艦及白宮。最後上述目標都被導彈一一「擊中」，陷入一片火海，燃燒成巨大火球。而擊中白宮，甚至像是一枚核彈。暫時未知影片是由北韓哪一個部門製作。但北韓亦曾發表過類似的「毀滅美國」的影片。
而面對北韓的恫嚇，之前美軍太平洋司令哈里斯（Harry Harris）稍早出席國會聽證會表示金正恩說過不會放棄核武，有朝一日試射飛彈可能會成功，「太平洋司令部要做好今晚作戰的準備」。
(中時電子報)
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