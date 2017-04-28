謎！成大最新樣本鴻彰沒超標，彰縣衛生局先斬後奏漏夜再採8樣本

鴻彰自行攪拌飼料，成為調查的重點。（吳敏菁翻攝）

其他雞農說，只有鴻彰使用飼料攪拌。（吳敏菁翻攝）

衛福部食藥署26日公開說明，針對20日蛋場採樣，成大毒物研究中心驗出鴻彰畜牧場是1.882皮克，3家都未超標，數據晃不到1秒就收起來。（吳敏菁翻攝）

戴奧辛雞蛋仍充滿謎團，食藥署26日公布來自鴻彰畜牧場，但20日現場採樣，成大檢驗鴻彰1.882皮克並未超標，食藥署將數據晃一下，焦點全集中在毒試所檢出2.88和3.34皮克的超標樣本上，彰化縣衛生局衛為揪源，搶在蛋、雞被銷毀前，漏夜「先斬後奏」再採集8分樣本。

20日啟動現場採樣後，食藥食提前26日公布檢驗結果，當天準備3件樣本數據，其中1件是執行「竹苗地區食品中戴奧辛之含量調查分析」計畫、發現戴奧辛雞蛋超標的成功大學環境微量毒物研究中心，2件樣本來自農委會農業藥物毒物事件所。

結果，成大最新檢驗，財源、駿億和鴻彰，分別是0.58、0.404和1.882皮克，都未超標，毒試所2個樣本分別是0.33、0.27和2.88與0.63、0.26和3.34皮克。食藥署在27日記者會中，表示除了成大，又委託公正單位，得出結果都差不多，成大調查的數據，晃不到1秒後，就拿出毒試所兩個樣本的數據進行說明。

若非全神緊盯，外界很容易誤認成大、毒試所都驗出鴻彰超標2倍，昨天網友就踢爆，為什麼不能坦然面對檢測結果？好好公開說明成大前、後檢驗和毒試所數據間的差異，去面對問題、探討原因？

數據波動，彰化縣衛生局長葉彥伯直覺飼料的問題複雜，且蛋雞場2月前、後的業者並不同，驗出戴奧辛蛋的舊業者，但農委會檢驗的飼料為新業者所有，當晚漏夜「先斬後奏」，前往鴻彰，共計再採樣8個樣本，除了蛋，整雞也留住內臟、雞肉，通通都要驗，理論上內臟，尤其是肝臟的殘留量會較高，雞肉則較低，估計檢驗結果約1、2週出爐。

葉彥伯指出，汙染源找不出來，是難昭公信的，各式各樣的猜測出籠，重創是整體雞蛋產業，這次採樣，要進一步檢驗老雞、新雞、老蛋、新蛋，找出問題。從已有數據，空氣與水可能性不高，飼料問題卻複雜，養殖戶通常會有個別配方，農委會雖在飼料桶中採樣沒戴奧辛汙染，但還有很多成分要再驗。

由於1隻小雞要養到生蛋，需70天，然後可以生很久，27日彰縣衛生局針對2月前老雞、產下的蛋，以及2月後的新雞、產下的蛋，再搭配另家合格蛋雞場的雞與蛋做為對照組，共計採樣8個樣本。理論上蛋有問題、雞隻也會有問題，飼料或其他雞吃進去的東西、雞內臟、雞蛋，三者比對一致，才可以確認汙染源，當比對一致時，就有機會找出汙染源。

(中時)