和解啦！聯航宣布賠償華裔醫 拒透露金額

被強拖下機的華裔醫師陶大維已與聯航達成和解協議，但拒絕透露賠償金額。(圖片取自美聯社)

美國聯合航空9日，強拖越南華裔醫生陶大維(David Dao)下機事件，引起民眾關注，而今日最新發展。本來信誓旦旦要告聯航的醫師態度軟化， 陶大維的代表律師周四也表示，與聯航達成和解協議，但拒絕透露賠償金額。

69歲越南出生的陶大維本月9日與妻子乘搭聯航由芝加哥飛往肯塔基州路易斯維爾的班機，起飛前被強行拖下機，只為了要讓位給聯航職員。航警在與他拉扯間，讓陶大維撞到扶手，導致濺血、鼻斷、牙齒斷裂、腦震盪，引發全球公憤。

而陶大衛更聘請全美10大律師之一的戴米特里歐（Thomas Demetrio），表示要控告聯航。

針對和解一事，陶大衛律師沒有透露金額，僅說條件「和平友善（amicable）」。他們更強調這個變化肯定有助於改善數以百萬計遊客的經驗。

聯航在之後也表示，在和解結束後的聲明中表示，很高興與醫生達成和解，他們也會持續改進。前宣布將改變公司十大規定，未來將加強保障所有乘客的權益，更願調高對放棄座位乘客的賠償。今後在航班超賣的情況下、自願放棄座位的乘客，最高可獲得1萬美元（約30萬元台幣）的賠償。

(中時電子報)