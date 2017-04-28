後悔莫及 英多數人認為脫歐錯了

首相梅伊已宣布啟動脫歐手續。(圖片取自美聯社)

英國公投決定脫離歐洲聯盟（EU）後，引起世界關注，也引發正反不一的評論，如今英國的民調顯示，首次有較多人認為這是個錯誤決定，但後悔已經來不及了。

自從英國去年6月舉行脫歐公投，結果52%超過一半的人贊成自歐盟出走。YouGov在25和26日對1590名英國成人進行民調。詢問受訪者英國決定離開歐盟究竟是對是錯，結果45%的人表示錯了（上升2個百分點），43%認為是正確決定（下滑3個百分點）。這項民調發現，約43%英國人偏好英國完全離開歐盟的，36%支持英國仍留在歐洲單一市場並維持邊境開放。

約39%民眾認為，脫歐會使英國經濟變得更糟，只有28%認為英國會更好，18%認為沒什麼差別。這項刊登於英國「泰晤士報」（The Times）。

泰晤士報表示：「這是首次有較多人認為脫歐決定是錯的。這也顯示，這項議題使得英國陷入分裂。」

(中時電子報)