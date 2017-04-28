鋒面遠離 雨緩溫升、早晚仍涼 周末好天多把握

今雨勢趨緩，溫度上升，但早晚仍涼。(取自中央氣象局)

今日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，清晨因夜間輻射冷卻效應影響，其他地區早晚亦涼，而白天陽光露臉後，氣溫將會回升，北台灣、東半部高溫約22至23度，中南部則是24至26度。

而降雨方面，由於鋒面逐漸往東南移動，降雨將趨緩，僅東部、東南部、南部地區及各地山區有局部短暫雨，其他地區為短暫雨後多雲，澎湖、金門及馬祖為晴到多雲的天氣。

而周六東北季風及冷空氣減弱之後，受到高壓迴流影響，天氣屆時就會再度轉晴、恢復穩定，這周末兩天的天氣都還算不錯，適合外出活動，民眾可以多把握。

至於在今天空氣品質部分，今日高屏地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)