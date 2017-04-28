油脂太多 殯儀館火化胖子遺體釀火災

美國一處殯儀館火化一具胖子遺體時，火勢突然變猛烈，釀成火災。(圖片取自kshb)

美國一處殯儀館發生離奇火災，當他們火化一具胖子遺體時，火勢突然變猛烈，一發不可收拾，更擴散至焚化爐之外釀成可怕火災。所幸最後火勢及時撲滅，無人受傷，也未波及其他遺體。

美國俄亥俄州大火發生在周二（25日）晚，當工作人員火化一具身材較其他人肥胖的遺體時，火勢突然變得強勁，燃起熊熊大火，延燒至火化爐外，並燒到另一個火化箱。殯儀館負責人卡奇恩（Don Catchen）指，：「那具遺體很肥胖， 油脂特別多，火化反應劇烈，明顯比平常的更熱」。

不過還好消防員及時趕到，將火勢撲滅，否則後果不堪設想，所幸火葬場確實做好防火措施，成功阻止火勢變大，並沒有人受傷，也未波其他屍體。

殯葬業界表示，這不是第一次饒稍胖子的遺體而發生大火，火化癡肥遺體會有危險，因為油脂會助燃火勢。美國維吉尼亞州2014年火化一具約230公斤的遺體時，也曾發生火災，奧地利類似的火災，油脂過多還讓消防員身上覆蓋著一層焦黑油脂。

(中時電子報)