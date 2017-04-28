北韓兵力造假？ 專家：玩具槍當真槍

專家指出閱兵儀式中的士兵大多只手持假武器，甚至還可以看到槍口上有塑膠炮彈。(圖片取自每日郵報)

閱兵典禮中士兵手持的可能只是玩具火箭炮，因為金正恩不想士兵誤射觀眾。(圖片取自每日郵報)

北韓4月15日太陽節，為了紀念已故領導人金日成105歲冥誕，舉行大型閱兵儀式，大秀新型軍備武器，藉此展示北韓的軍事力量。但卻被美國軍事專家吐槽，這些士兵配的槍根本就是玩具槍，無法發射真槍實彈。

美國軍事專家兼前情報官員普雷金特（Michael Pregent）指出，從照片上看來閱兵儀式中的士兵大多只手持假武器，甚至還可以看到槍口上有塑膠炮彈，非常可笑。連士兵戴的護目鏡，應該也只是普通太陽眼鏡，根本無法保護眼睛受砲彈的傷害和在戰場上使用。他又說雖然北韓的確有火箭炮，但閱兵典禮中士兵手持的可能只是玩具火箭炮，「大概金正恩不想士兵誤射觀眾席吧」。北韓只想藉著這種展示，來吹噓自己的軍事力量。

至於士兵手持的鍍銀步槍，他相信顏色應該只是塗上去，而連接榴彈發射器的AK-47突擊步槍，根本沒有上子彈，因為北韓當地嚴重缺乏本土製彈藥。

普雷金特表示，假的武器不應該讓人自滿，況且北韓有真正的軍事武力，為什麼要在這種場合做假？

(中時電子報)