NASA太空飛行器首度成功穿越土星環 傳回特寫照

藝術家繪製的卡西尼號穿越土星環內圈的概念圖。(圖\NASA)

卡西尼號首度穿越土星環時拍攝到的土星大氣層。(圖\NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute)

卡西尼號首度穿越土星環時拍攝到的土星大氣層。(圖\NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute)

美國太空總署(NASA)的無人太空船卡西尼號(Cassini)首度穿越土星環和土星之間的空隙，在按照預期和地球失去聯繫一段時間後，今卡西尼號恢復聯繫、開始傳回相關科學和工程資料。卡西尼號也正式啟動自毀程序，預計將在多次穿越土星環後在9月中旬自撞土星大氣層、結束任務。

據英國《衛報》(Guardian)報導，卡西尼號在通過土星環和土星之間的空隙時，時速和土星的差距將近8萬英里(12.8萬公里)。在過程中卡西尼號按照計畫和地球失去聯繫，今美國太空總署的國際天線網路深空網絡(Deep Space Network)才再度和卡西尼號聯繫上，並開始獲得資訊。

土星環是由灰塵、中型和小型的石頭組成的，科學家認為這些石頭很可能是40億年前土星形成時留下來的。卡西尼號在2004年抵達土星時就曾近距離靠近過土星環，穿過土星環外圍兩圈之間的空隙，當時卡西尼號運用其大型、盤狀高增益天線來保護自己來免於環碎片的傷害，這次的穿越科學家也運用同樣的策略。

根據NASA網站，負責卡西尼計畫的Earl Maize說，因為過去從來沒有飛行船如此接近土星，因此團隊只能仰賴預測和過去經驗，他對卡西尼如預期成功並完好感到相當雀躍。卡西尼號這次在穿越土星環和土星間的空隙時，一度距離土星的雲層上方約3,000公里，距離土星環最內圈約300公里。

土星環和土星大氣頂端之間的空隙大約2000公里寬，科學家認為這個區域就算有環的碎片，應該也是僅煙塵大小。但因卡西尼號轉動天線來保護自己，並且在穿越的過程中收集資料，因此在穿越後20個小時才再度連繫上地球。

卡西尼號下次預計將會在5月2日，再度穿越土星環和土星間的縫隙。卡西尼號預計在9月15日撞擊土星的大氣層自毀，在那之前它將進行總共22次的土星環穿越任務。

(中時電子報)