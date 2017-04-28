4月28日各報頭版要聞

《中國時報》焦點要聞

●小英談兩岸：我們都要填一份新問卷

蔡英文總統昨接受《路透》專訪，面對她在兩岸問題上未完成的一份問卷，蔡英文表示，「與其說我沒完成一個問卷，倒不如說雙方都面臨一個新問卷，我們也期待大陸方面可以用不同的角度，來面對這張新的問卷。」

●東港印尼漁工趁死者酣睡偷襲 北韓漁工遭亂棍爆頭亡

末代北韓籍漁工遭打死！東港漁港27日傳出外籍漁工械鬥案，高雄籍年勝號漁船上1名北韓籍32歲漁工CHOL在酒後酣睡時，遭同船2名印尼籍漁工持打魚木棍朝後腦杓重擊致死，死者同伴當下即持刀械防身並尋仇，幸警方火速到場防止傷害擴大，2印籍漁工訊後依殺人罪嫌移送法辦。

●大逆轉! 立院下周重審前瞻

前瞻基礎建設特別條例草案前日在藍綠混戰中火速闖關，引發程序瑕疵疑義，國民黨團更主張「會議無效」，揚言全面焦土抗爭，衝突一觸即發。未料，情勢在昨天下午大逆轉，綠營自知理虧，主動釋出善意，同意下周重新排審草案，盼藍營理性討論。

《蘋果日報》焦點要聞

●賣混油判2年 魏應充將入獄

頂新、味全前董事長魏應充為降低成本攻佔市場，涉默許部屬向黑心油商大統高振利購買摻混銅葉綠素的橄欖油等劣油，再施行「98配方」，以98%的低價棕櫚油加摻前述劣油，包裝成「健康三利多」等調合油，瓶身貼上橄欖等圖案，騙取民眾購買，進帳黑心錢6千多萬元，一審依詐欺等罪將魏判刑4年，但二審認為魏對大統劣油不知情，調合油使詐則依虛偽標記、詐欺判囚2年定讞，魏須入獄。網友不滿認為輕判，痛批「我們的健康只值2年」。

●禿鷹盤旋 山洞避難 台男撐47天生還

台灣年輕情侶梁聖岳和劉宸君在尼泊爾喜馬拉雅山健行失聯47天，前天證實1死1生還。倖存的梁聖岳昨持續在醫院療養，醫生指他身體恢復良好，但精神狀態不太穩定。兩人失蹤和獲救過程昨有更多細節浮現，搜救人員透露，搜救過程見到禿鷹在空中盤旋，引領他們注意到河谷有紅色衣物，因而救出兩人。

●大砍富人稅 川普挨轟自肥

搶在執政百日之前，美國川普政府前天提出爭議性的「美國史上最大稅改方案」，大幅降低個人和企業稅，希望透過雨露均霑，促升經濟成長，但遭質疑「替富人大幅減稅」、「川普自肥」，因隻字未提如何處理巨大財政赤字，備受抨擊。專家稱倘若美國須舉債，恐導致利率提高，反而減緩經濟成長。而川普稅改方案推出後，美股反應冷淡，小跌收盤。

《聯合報》焦點要聞

●參與去年反釋法遊行 香港警方又拘捕9人

繼香港警方拘捕「青年新政」成員梁頌恆及游蕙禎後，香港社民連主席吳文遠等九人，因去年參與中聯辦前的反釋法遊行，昨天早上也被香港警方拘捕。香港泛民主派立法會議員召開記者會，聲援被捕者。

●與加、墨領袖通話 川普改口：重談NAFTA

美國總統川普廿六日與加拿大總理杜魯多以及墨西哥總統潘尼亞尼托通過電話後，改變立刻退出北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）的計畫，而是迅速展開重新談判。三國領袖通話前數小時，白宮官員透露川普將簽署行政命令，啟動退出ＮＡＦＴＡ的程序。

●美韓急上架 薩德「幾天內」可實戰

美軍太平洋司令哈里斯上將廿六日在美國眾院軍事委員會的聽證會上表示，美國在南韓部署的薩德系統，將在未來幾天投入運作。他說，美方盡全力捍衛美國家園與南韓、日本盟友，這就是為何美韓聯盟決定部署薩德系統，加強保衛南韓不受北韓威脅。

《自由時報》焦點要聞

●矯正機關主管涉性騷 急辦一次領退休

台東某矯正機關的一級主管，涉嫌性騷擾女下屬，甚至將自己的胯下靠在女下屬的後腦勺，女下屬隱忍一年，向所方求助，卻是「官官相護」，得不到道歉，她的家屬怒寄存證信函，所方才展開調查，確認性騷擾行為成立。

●婦聯會聽證》顧立雄：若宋美齡非蔣夫人 能使喚黨嗎

行政院黨產會昨針對婦聯會召開聽證會，認定其是否為國民黨附隨組織，會中聚焦婦聯會人事、財務、業務是否受國民黨實質控制，及其財源「勞軍捐」性質為何等問題。黨產會主委顧立雄會後指出，有人一再強調蔣宋美齡在黨之上，黨無法控制她，但「若沒有這個黨，蔣宋美齡不是蔣介石的夫人、蔣介石非國民黨總裁，她會有這樣的權力嗎？」若蔣宋美齡不具有這樣的身分，她不可能使喚國民黨聽她的話來取得資源。

●天天跪爬上班 縣長蹲低表揚她

國立屏東大學師培中心行政助理蔡翠蓮，由於天生雙腳蜷曲，只能倚賴膝蓋跪地爬行，儘管身高矮人一大截，她仍每天準時上班，肩負教檢資料重任，今年獲得屏東縣身心障礙模範勞工表揚，縣長潘孟安昨特地蹲下來頒獎給她，其他受獎人亦配合蹲下合影，畫面格外溫馨。

(中時電子報)