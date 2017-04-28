月花6000萬挨轟奢侈 強尼戴普霸氣嗆：錢我的

強尼戴普被爆生活奢侈。（圖／達志影像）

好萊塢男星強尼戴普先前控告金融公司財務管理失職，讓他的財務出現問題，沒想到卻遭對方反擊，指他生活相當奢侈，爆料強尼戴普一個月會花掉200萬美元(約6000萬台幣)，要求他繳交欠費的傭金與卡費，怎知強尼戴普卻霸氣回嗆。

對於被控生活奢侈，強尼戴普日前接受《華爾街日報》時霸氣回嗆，直說「錢是我的！我想花15000美元買棉花球是我的事！」他更認為若自己的財務狀況真的很差，為何金融公司不乾脆拒絕替他服務，「多年來我努力工作，也很相信身邊人，但這次顯然有人令我很失望！」

但訪問曝光後，前金融公司也發聲明，指強尼戴普「習慣說謊」，批他老是不為自己的行為負責。

(中時電子報)