NBA》換你來投票！NBA增設6大獎項

NBA增設6大獎項給球迷自行票選。(取自NBA ON TNT推特)

NBA官方28日宣布，首次舉辦的NBA頒獎典禮，將增設「最佳造型」、「年度最佳助攻」、「年度最佳灌籃」、「年度最佳火鍋」、「年度最佳絕殺」與「年度最佳表現」等6大獎項，且交給球迷在NBA官網、推特、IG與臉書上投票！

可惜的是，球迷並非可以自行決定想要票選的球星，這代表應有機會角逐「最佳造型」的籃網球星林書豪，還沒投票就已無法當選，聯盟開出的「最佳造型」票選名單包含：韋斯布魯克、韋德與尚波特。

「年度最佳助攻」名單包含：卓雷蒙格林+柯瑞、約基奇與保羅；「年度最佳灌籃」：小蘭斯、拉維與歐拉迪波；「年度最佳火鍋」：里歐納德、懷塞德與波爾金吉斯；「年度最佳絕殺」：尤利斯、韋斯布魯克與厄文。

至於「年度最佳表現」則有本季曾拿53分、17助攻與16助攻大三元的哈登，以及單場轟進70分的戴文布克、3節狂飆60分的克雷湯普生與曾拿57分、13籃板與11助攻大三元的韋斯布魯克。

這項票選活動將從即日起，進行到6月22日結束，最後結果將於6月26日舉行的NBA頒獎典禮公布。

(中時電子報)