美海軍直升機墜機 驅逐艦救起兩駕駛

一架MH-60R海鷹直升機。(圖取自美國飛機製造商洛克希德‧馬丁網頁)

美國海軍一架MH-60R海鷹直升機今在關島附近的海域墜毀，兩名駕駛和一名機組人員已被杜威號驅除艦(USS Dewey)救起，並無大礙。

根據CNN報導，美國海軍的新聞稿表示，這架直升機當時正在例行任務，目前正在調查墜機原因。這架直升機屬於海軍直升機78戰隊的藍鷹的一員。這架直升機3月31日自聖地牙哥出發，登上杜威號驅除艦。

另一艘阿利·伯克級驅逐艦斯特雷號(USS Sterett)也和杜威號一同出勤，斯特雷號上也有自己的直升機打擊群。

這起MH-60R海鷹直升機墜機的事件，距上次美國海軍發生類似情形不到一個星期。美國卡爾文森號航母上一架F/A-18黃蜂式戰鬥攻擊機，在西里伯斯海(Celebes Sea)進行飛行訓練時突然墜機，駕駛緊急彈射、沒有受傷。

MH-60R海鷹直升機主要是用來攻擊敵人潛艦，以即從空中壓制敵人在地面上的軍隊。

(中時電子報)