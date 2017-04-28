母親節大餐 新廚、名廚都精采

桃園大溪笠復威斯汀推出江振誠套餐，圖為豌豆、燻蛋、培根奶油泡（桃園大溪笠復威斯汀提供）

台北文華東方酒店新主廚謝文之蜜汁叉燒（台北文華東方酒店提供）

Que餐廳戰斧豬排（松山意舎酒店提供）

美國1855 Prime肋眼雙人海陸套餐（王品旗下夏慕尼鐵板燒提供）

溫馨5月陪媽媽吃飯，不一定要選母親節當天。避開一下，價錢較優惠也不人擠人，更能感受一家相聚的輕鬆與甜蜜。包含桃園大溪笠復威斯汀正與名廚江振誠合作推出春季饗宴，台北文華東方酒店雅閣中餐廳迎來新主廚，其他如WINE-derful葡萄酒餐廳推出「豐饒之角」母親節套餐，饗賓餐飲集團推出多款不用2千元的四人分享套餐，王品旗下陶板屋、莆田、夏慕尼也都有優惠。

■桃園大溪笠復威斯汀 名廚江振誠套餐

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店邀請名廚江振誠為館內設計春季套餐，包含開胃前菜帶殼玉米筍佐開胃泡菜沾盤、「原生番茄、煙燻紅甘、羅勒番茄冷湯」，「豌豆 / 燻蛋 / 培根奶油泡」、「白蝦 / 竹筍 / 燉洋蔥泥」、主菜「玉米雞 / 藜麥 / 茄子」等等，彷彿讓人把春天吃進肚子裡，適合帶媽媽來度假放鬆。套餐售價NT$2580+10%，需3天前預訂，每餐期只限量12套。

■台北文華東方 新主廚精采上菜

台北文華東方酒店雅閣中餐廳，於日前禮聘出自香港富豪食堂「福臨門」，擁有近50年豐富廚齡的新任主廚謝文，為酒店帶來全新精采菜色，招牌名菜像是雅閣佛跳牆、蝦籽爆關東遼参、蔥燒海斑柳、桂花炒瑤柱、雅閣脆皮雞等，道道都是功夫菜，包含劉嘉玲、曾志偉、謝霆鋒、鍾鎮濤和甄妮等影視明星都曾為其座上賓。謝主廚最拿手是「上湯」，不用老母雞吊湯，只用陳年金華火腿加上去骨去肥油的後豬腿肉，以黃金比例熬6小時而成，沒有一般上湯的雞味與油脂味，只有金華火腿的鮮味，每一口都清澈，每一口都享受。

■饗賓餐飲 2千有找

饗賓餐飲旗下共有饗食天堂、果然匯蔬食宴、饗泰多泰式風格餐廳、開飯川食堂、大口吃美味廚房、朵頤排餐館等6品牌。5月期間，各餐廳分別推出不同母親節好康。例如朵頤排餐準備「真愛媽咪4人饗宴」，包含5道前菜、4道主菜，平均一人不到500元即可品嚐9道料理。饗食天堂、果然匯在5/1~5/7、5/12~5/14特別準備媽媽造型杯子蛋糕，於指定餐期內用餐再加贈拍立得照片乙張以及平日午或晚餐雙人同行300元折價優惠卡。饗泰多則推出「我愛媽咪小甜心」活動，5/3~5/14期間內點購四人、六人遊泰套餐，即贈送泰式甜點乙份。

■松山意舍 適合無肉不歡媽媽

松山意舍酒店17樓Que原木燒烤餐廳，5月13日、14日兩天的午、晚餐將推出母親節分享套餐，3-4人精緻美味分享套餐售價4280元，包含前菜四選一、主菜二選一，搭配自助餐台無限量供應湯、生菜沙拉吧、精選甜點、軟性飲料等，5月8日前預訂贈送精緻養生5吋手工特製「芝麻脆片豆腐起士」蛋糕。分享套餐菜色包含香煎干貝、香煎蟹餅、碳烤海鮮沙拉等，主菜選擇包含美國頂級紐約客牛排14oz或戰斧豬排等等。

■喝酒或看少帥

隸屬同集團的北投少帥禪園與WINE-derful葡萄酒主題餐廳，母親節期間各有優惠。其中少帥禪園從5月12日到14日，只要帶母親前往園區內的小六茶鋪、漢卿美饌、雙喜湯屋消費，就送養生玫瑰花醋乙瓶，用餐或湯屋消費享有湯屋5折優惠，並可在觀景台靜賞關渡平原與觀音山美景。位於民生東路三段的WINE-derful葡萄酒餐廳則於5/5-5/14推出「豐饒之角」母親節套餐，提供2000、2200、2500元三種套餐價格，並特別製作蛋奶素可享用的「松露套餐」，適合不愛大魚大肉的媽媽。

■王品旗下餐廳 各有優惠

王品集團旗下餐廳，母親節期間活動多樣，包含：

陶板屋：即日起-5/26(平日周一至週五) 邀您一同討喜媽媽，活動期間邀請家人共度母親節，四人同行陶板屋5折款待媽媽。

莆田：5/2-5/14加入網路會員並於FB分享與母親的合照即可參加抽新加坡來回機票。

王品牛排：即日起-5/31(平日周一至周五)寵愛媽咪一生一世，王品牛排套餐原價$1485，媽媽獨享$1314優惠價。

夏慕尼：於EZTABLE提前預付5/1-5/30(平日周一至周五)尊寵饗宴，即享消費4客套餐獨享88折優惠。

西堤牛排：媽咪於指定期間前往西堤牛排歡慶母親節，並與拍照版合影並上傳打卡獨享折扣優惠。

(中時)