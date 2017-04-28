NBA》公牛再見？吉米巴特勒驚傳膝蓋受傷

隆多(右)第6戰上場機會渺茫，如今吉米巴特勒(左)也有膝傷，公牛看來不妙了。(美聯社資料照)

隨著隆多因為手指骨折缺陣苦吞3連敗的公牛，如今再傳空前噩耗！公牛總教練荷伊伯格28日除了宣布第6戰續由卡南先發上陣，更坦承陣中一哥吉米巴特勒有傷在身，巴特勒是在前役不慎撞傷膝蓋，但他不會缺席第6戰！

巴特勒前役表現低迷，全場15投6中、僅拿14分，關鍵第4節更只出手2次，賽後更被發現他在治療膝蓋腫脹問題，儘管巴特勒堅決否認自己受傷，卻被荷伊伯格爆料確定膝傷纏身，對於面臨淘汰邊緣的公牛，無疑是天大的壞消息。

荷伊伯格只能繼續放話，「吉米巴特勒是位鬥士，他正在帶傷作戰，也會繼續這麼做。」韋德也強調自己與其他公牛隊友必須跳出來，幫忙分擔巴特勒的進攻責任，只是膝傷非同小可，巴特勒到底還剩多少能量拚戰還很難講。

針對隆多的復原情況，荷伊伯格仍然保留表示，隆多的傷勢沒有太大變化，復出時間無法確認，堅持不肯把話說死，可是假如隆多第6戰繼續缺陣，吉米巴特勒膝蓋也沒好轉，看來公牛接受淘汰命運，只是早晚的事！

(中時電子報)