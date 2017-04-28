母親節將至！骨折莫輕忽 7成骨折婦女竟不知自己有骨鬆

曾受傷骨折後的婦女更應注重健康，小心之後可能會得骨鬆。（達志影像／shutterstock提供）

母親節快到了，媽媽健康要關心！根據世界骨質疏鬆基金會（IOF）的數據顯示，女性一生中，每3人就有1人會罹患骨鬆性骨折。如4歲兒孫滿堂的王老媽媽五年前還能行動自如，到處趴趴走逛街買菜都沒問題，去年不小心跌坐後髖骨骨折，一夕間連吃飯、洗澡都只能靠別人。中華民國骨質疏鬆症學會理事長吳至行醫師依據文獻與臨床觀察，7成婦女即使有腰椎壓迫性骨折後，仍不知道自己有骨質疏鬆症。

在這群已經發生骨鬆性骨折的婦女中，更發現其骨量的缺乏尚未達骨鬆症標準（T score -2.5），這也顯示出國人常忽視骨品質之於骨鬆與骨折的重要性。更令人擔憂的是骨質疏鬆症是無聲無息的疾病，臨床觀察到至少有5成以上高風險婦女未曾接受過完整骨質疏鬆症檢查，這些媽媽們在照顧全家老小的同時，卻忽略了可怕的骨骼流失。

吳至行醫師表示，骨鬆症病人發生髖骨骨折後，7成（68%）無法從床上移動到椅子、8成（85%）無法再走出自己的房間、9成（92%）無法爬樓梯 ，以至於骨折後一年內的死亡率高達20%，如同晚期乳癌。許多民眾以為骨折後，只要手術把斷掉的骨頭接回去就能恢復行動，也因此沒有積極治療骨鬆，無形中暴露於再次骨折的高風險中。

為提高國人對骨鬆骨折治療的觀念，中華民國骨質疏鬆症學會推出由真人真事詮釋演出的衛教影片《阿母的青春骨本》，呼籲全台媽媽及家屬，骨鬆治療要及早，不僅要保護骨密度更要能恢復骨品質，就算骨鬆也能健步如飛，骨折坐輪椅也能再站起來走路。

影片中描述現年84歲的王老媽媽骨鬆逾20年，經過長期治療到五年前都還可以自己張羅家事，甚至開車去找孫女逛街吃飯聊天，街坊鄰居還很羨慕她年紀這麼大，骨頭還這麼硬朗，大家總是稱她為「快樂阿嬤」。去年卻因為一次不小心跌坐，竟然就造成髖骨骨折，即使完成了手術，吃飯洗澡都得靠別人，還一躺就躺了半年。

王老媽媽的兒子邱先生回想，原本樂觀的媽媽，心情鬱悶到連飯都吃不下，甚至懷疑自己是不是已經走到人生盡頭了。邱先生更感到納悶，為什麼做手術把斷裂骨頭接回去，王老媽媽卻還是痛到不能走路只能坐輪椅代步。

母親節前夕，呼籲關心媽媽骨質健康。（台灣骨鬆學會提供）

吳至行醫師說明，根據研究顯示，骨密度T值下降一個數值，將增加2倍的脆性骨質風險 ，而王老媽媽治療前的骨密度T值是-4.1，依此推算，骨折風險是一般人的2-8倍。她雖然有長期治療骨鬆，能延緩骨密度的流失，但因為患者年紀大，骨頭品質已經很差，因此仍然有骨折風險，這也是為什麼只跌倒一次就骨折，而且術後復原狀況不盡理想。

經過評估後，吳至行醫師透過有別於以往、更積極使用促進骨骼製造的骨鬆治療方式，幫助王老媽媽同步恢復骨密度與骨品質，讓她的骨頭恢復到年輕時的健康狀態。不到一年，王老媽媽現已經可以靠著枴杖輔助自由行走，再次到教會唱詩歌、去插花班上課，甚至還能和孫女到公園抓寶。

(中時電子報)