前瞻計畫有多前瞻？葉匡時呼籲唐鳳說明

前交通部長葉匡時。(本報系資料照片)

行政院日前宣布8年8800億元的「前瞻基礎建設計畫」，其中軌道建設占4200多億元。交通部前部長葉匡時稍早在臉書PO文，要行政院公布計畫形成過程，並呼籲政府讓唐鳳用開放政府平台，讓民眾了解前瞻計畫有多前瞻，開放政府有多開放？

前瞻基礎建設計劃預算金額最高、也是爭議最大的軌道建設，經費高達42多億元。除了各縣市力爭前瞻計畫軌道建設外，交通部前部長毛治國、葉匡時近日也跳出來發表看法。

葉匡時今天在臉書指出，他對於前瞻計畫此刻的訴求很簡單，請行政院公布這個計畫的形成過程。「究竟開過多少次會？有無會議記錄？有那些成員參加？例如說，4000多億軌道建設的38項計畫怎麼來的？怎麼決定納入計畫的？交通部部本部花多少時間審議？工程會，國發會花多少時間審議？」

葉匡時表示，行政院聘了一位可以向全世界推銷臺灣開放政府成就的唐鳳政委，為何不能請唐鳳政委運用其開放政府平台，讓民眾了解前瞻計畫有多前瞻，開放政府有多開放？

(中時電子報)