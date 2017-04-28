前瞻計畫有多前瞻？葉匡時呼籲唐鳳說明
行政院日前宣布8年8800億元的「前瞻基礎建設計畫」，其中軌道建設占4200多億元。交通部前部長葉匡時稍早在臉書PO文，要行政院公布計畫形成過程，並呼籲政府讓唐鳳用開放政府平台，讓民眾了解前瞻計畫有多前瞻，開放政府有多開放？
前瞻基礎建設計劃預算金額最高、也是爭議最大的軌道建設，經費高達42多億元。除了各縣市力爭前瞻計畫軌道建設外，交通部前部長毛治國、葉匡時近日也跳出來發表看法。
葉匡時今天在臉書指出，他對於前瞻計畫此刻的訴求很簡單，請行政院公布這個計畫的形成過程。「究竟開過多少次會？有無會議記錄？有那些成員參加？例如說，4000多億軌道建設的38項計畫怎麼來的？怎麼決定納入計畫的？交通部部本部花多少時間審議？工程會，國發會花多少時間審議？」
葉匡時表示，行政院聘了一位可以向全世界推銷臺灣開放政府成就的唐鳳政委，為何不能請唐鳳政委運用其開放政府平台，讓民眾了解前瞻計畫有多前瞻，開放政府有多開放？
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。