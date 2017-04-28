吃健康！「蘆洲區農會員工餐廳」饗新北小農鮮舖好菜

蘆洲區農會在市府農業局輔導下，於104年8月起辦理新北小農鮮舖，在蘆農樂活館上架林口區有機小農生產的蔬果。（新北市農業局提供）

吃健康、助小農！蘆洲區農會在市府農業局輔導下，於104年8月起辦理新北小農鮮舖，在蘆農樂活館上架林口區有機小農生產的蔬果，不僅提供消費者最安心的蔬果選擇，還能增加有機小農收益。

而自今年3月起，蘆洲區農會更進一步以行動支持在地小農，開始與參與新北小農鮮舖的農友訂購有機蔬菜，作為員工餐廳的食材，穩固小農通路的同時，也照顧農會同仁的健康。

隨著健康概念崛起，越來越多消費者開始重視食安問題，蘆洲區農會近年也竭力推廣有機農業，不僅在蘆農樂活館設立新北小農鮮舖專區販售有機蔬果，也舉辦多場農特產品展售會，邀請有機小農參與展售，與消費者面對面分享有機農業。

但有感於有機蔬菜買氣隨著慣行蔬果菜價起落，蘆洲區農會便決定調整員工餐廳的食材來源，每週向在地小農採買50公斤的有機蔬菜，既能使80餘位員工吃得安心健康、又能照顧小農，一舉兩得。

農業局長李玟表示，為鼓勵更多農友投入有機農業，尋覓穩定通路是最重要的課題，而新北市自100年起推動營養午餐食用有機蔬菜，則是藉學校午餐的穩定需求保障有機蔬菜銷售通路的最好例子。

但一般員工餐廳使用的食材多以經濟實惠為首要考量，蘆洲區農會能以照顧小農為核心精神，給予在地小農穩定的支持，為穩定有機蔬果通路挹注了一道力量，也期望能藉此拋磚引玉，讓更多人能重視食安議題、推廣有機農業。

(中時電子報)