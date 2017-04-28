Ringer Hut長崎冠軍麵入台，首見炒菜機器人司廚

「Ringer Hut長崎冠軍麵」的蔬菜有10多種，重量達350公克，故膳食纖維含量很高。（圖／姚舜攝）

「Ringer Hut長崎冠軍麵」廚房內的「炒菜機器人」，看起來很像「洗衣槽」。（圖／姚舜攝）

將食材倒入並按下按鈕，「炒菜機器人」就會開始自動炒菜，大幅節省內場人力並提高生產效率。（圖／姚舜攝）

以酥炸雞麵襯底再淋上燴炒蔬菜的「長崎招牌脆麵」，作法、風味與口感都像極了「廣州炒麵」。（圖／姚舜攝）

與高雄餐旅產學合作研發的「辛香麻辣嗆勁紅湯拉麵」，湯頭是用岡山豆瓣辣醬及花椒與日本進口的高湯調製提味，鮮香麻辣卻不臊熱。（圖／姚舜攝）

「塔香三杯燴嫩雞煎麵」的嫩雞是用一杯麻油、一杯米酒與一杯醬油爆炒，配上日式脆麵和蔬菜呈現。（圖／姚舜攝）

以豬絞肉和蘿蔔為餡的「大根煎餃」，個頭小巧、一口一個，味道鮮香甜。（圖／姚舜攝）

「台灣腐乳炸雞」是將雞腿肉以腐乳醬醃過後再沾麵衣酥炸，表層酥香脆，肉質柔嫩多汁。（圖／姚舜攝）

／開在南港中國信託金融園區好食城C棟3樓的「Ringer Hut日本長崎冠軍麵」門市，裝潢設計風格與日本同步。（圖／姚舜攝）

日本麵！又有日本人氣麵食品牌入台！繼和億生活引進世界第一碗米其林一星拉麵「Tsuta蔦」入台插旗「HOYII北車站」後，棱閣屋企業也以合資方式引進曾在2013年日本朝日電視《拜託！RANKING GOLD》比賽中，以「雙倍野菜冠軍麵」得到〈第一屆日本麵類選拔大賽賽〉第一名的「Ringer Hut長崎冠軍麵」入口，開在南港中國信託金融園區好食城C棟3樓的「Ringer Hut長崎冠軍麵」並自今（28)日起正式開幕。

立足日本超過50年的「Ringer Hut長崎冠軍麵」，目前在日本連鎖門市超過650家，且在香港、泰國、印尼、美國加州和夏威夷都有分店，是全日本連鎖店數最多的麵食連鎖品牌，台灣南港門市是該品牌在日本海外第13個據點。

合資引進「Ringer Hut長崎冠軍麵」的台灣棱閣屋公司董事長?島貴仁表示，日本麵食在台灣頗受上班族與年輕外食和家庭客層喜歡，「Ringer Hut長崎冠軍麵」入台後，希望在5年內於全台開出30家連鎖門市據點。

「Ringer Hut長崎冠軍麵」在日本歷史悠久、店數多且生意好，故為提高各門店廚房的作業效率，研發設計了一「炒菜機器人」，以加快炒製「Ringer Hut長崎冠軍麵」最重要的差異化亮眼─「所有麵類上都有大量炒菜」。此市場首見的「炒菜機器人」也成了「Ringer Hut長崎冠軍麵」維持品質一致性，以及加快內場廚房生產作業的「重要軍火」，使該品牌得到快速發展連鎖。

記者走進廚房了解，所謂「炒菜機器人」其實是一口電腦控製的「旋轉式炒鍋」，它的外形有點像自助洗衣店的洗脫烘槽，廚師只要按食譜將炒菜食材與配料倒入槽內，按下控制時間、溫度的按鈕，個炒菜機器人就會以不同速度旋轉，讓食材和配料均勻結合，非常有趣。

除了市場首見的「炒菜機器人」， 「Ringer Hut長崎冠軍麵」的其它特色還包括了：

1、味道接近中華料理／長崎麵最早發源於長崎市中華街，以閩南菜系為基礎再發展出的日本麵。

2、蔬菜特別多／招牌的〈長崎冠軍麵〉與〈長崎招牌脆麵〉，最上層都「覆蓋」了用10多種蔬菜勾芡炒製的什錦蔬菜，這些蔬菜重量約有350公克，有點像中菜中燴飯的「澆頭」。如果用米飯取代脆麵，則像極了〈鮮蝦時蔬燴飯〉。

3、熱量控制／除纖維攝取占整體45%，招牌的冠軍麵熱量不超過500卡路里，比其它傳統日本拉麵少了40%，故相對健康。

4、湯頭和麵條自日本進口／Ringer Hut長崎冠軍麵的湯頭是用雞骨雞肉與豬大骨，以及洋蔥、西芹、胡蘿蔔與高麗菜等大量蔬菜熬製。麵條則標榜是用日本小麥並加了雞蛋製作。湯頭和麵條都自日本進口，以傳遞長崎冠軍的原汁原味純萃性。

5、產學合作、兼容台日拉麵風味／除原汁原味傳遞 「Ringer Hut長崎冠軍麵」的招牌麵食，為迎合台灣食客口味需求，並創日本拉麵在台先例與台灣國立高雄餐旅大學合作，研發出「香三杯燴嫩雞煎麵」、「辛香麻辣嗆勁紅湯拉麵」，以及「南瓜纖活黃金濃湯拉麵」等3種新潮流台味拉麵。

除了台日口味拉麵，「Ringer Hut長崎冠軍麵」在台首店的菜單上並有其它菜式可以單點配麵，且這些菜式各有獨特風味口感。如〈台灣腐乳炸雞〉是用「台灣人的味噌」豆腐乳醬，將雞腿醃過後再切塊沾麵衣香炸，成菜後醬香濃郁、肉質柔嫩且帶汁，非常美味。

〈大根煎餃〉的內餡除豬肉外，並有新鮮白蘿蔔作餡，餃子個頭小巧，一口一個，入口餃度酥脆帶焦香，內餡鮮香多汁。

與其它入口的日本名牌拉麵相比，「Ringer Hut長崎冠軍麵」的價位力求親民，招牌的「長崎冠軍麵」和「長崎招牌脆麵」單點價位都是每碗230元，而與高雄餐旅大學共同合作研發的3款台流拉麵則每碗一律只要200元。

(工商)