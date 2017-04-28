旅法台藝術家尉任之香港開展！馬唯中當主持人

尉任之工作照：攝影師cPierre_Pentcher。（文化部提供）

文化部駐香港光華新聞文化中心期引介台灣新一代傑出的青年藝術家，並宣揚版畫之美，首度自辦畫展，邀請旅法台灣藝術家尉任之先生來港舉辦個人版畫展，本週四（4月27日）由M+水墨藝術策展人馬唯中與藝術家尉任之對談，4月28日起至5月17日於光華新聞文化中心展出，展期間將舉行開幕、兩場藝術家導覽活動等。

此次展覽展出尉任之版畫作品，包括〈落日，海濱風景〉系列、〈大花〉系列、〈塞納河畔風景〉系列及習作散件等20幅。黑白單色版畫，看似尋常風景畫，確有濃厚的人文重量。藝術家以符號、光影、韻律的元素，開啟了另一種畫意風景，讓觀者在竄動的林影及河水的流淌中，聆聽尉任之捕捉的瞬間。

尉任之版畫展展場一隅。（文化部提供）

尉任之已於法國、瑞士、喬治亞等地舉辦過展覽，明後年亦將於法國南特、莫爾萊(Morlaix)、葡萄牙里斯本舉辦個展，此次為其首度來港展覽。碩果僅存的超現實主義大師費南度．阿拉巴爾（Fernando Arrabal）特地題獻一首原創法文詩「在諸神與巨人之間」，以詩的語言，祝賀香港展出成功。「尉任之的版畫，如同其撰寫的詩篇一樣，從作品看到反傳統的冒險而受吸引；他想像自己是牧神，在諸神與巨人之間；他聽任自己的欲力鏤刻；他兀自行走，他夢境的雙臂不為自己的命運線所劃傷；尉任之總能回到原初的驚人時刻！」

〈詩篇記錄在新聞稿末端〉

展覽於2017年4月28日至5月17日於光華新聞文化中心舉行，並於4月27日舉辦講座，由馬唯中(Lesley Ma)擔任主持人，馬唯中是近來聲名鵠起的台灣策展人，曾於知名藝術家蔡國強紐約工作室工作，現為香港M+水墨藝術策展人。此外，尉任之將於4月29日辦理兩場藝術家導覽活動，引領觀眾深入其版畫的豐富世界。

《落日·海濱風景》系列。（文化部提供）

藝術家尉任之簡歷

尉任之，1977年3月出生，台北市人。視覺藝術與文字工作者，東海大學美術系肄業，巴黎第一大學電影研究所博士候選人。繪畫個展於台北（1994、1997）與日內瓦（2014），聯展於烏克蘭聶伯市立美術館（2009）、喬治亞國立音樂中心（2010）、阿根廷國立拉丁美洲博物館（2014）及意大利、哥倫比亞、巴林等等地基金會和美術館。

關於音樂、電影、繪畫的文字作品發表於台灣、法國、土耳其、中國大陸等地刊物。著有文集《室內靜物•窗外風景》（印刻），並規劃《印刻文學生活誌》昆德拉、富恩特斯專輯及阿拉巴爾《三封寫給獨裁者的信》（允晨）。並與詩人、策展人Michel Bohbot合作手工書共四種。

主持人馬唯中簡歷

M+水墨策展人。參與策劃該館2015年的《藝活》，並將於2017年秋在M+展亭策劃M+首次水墨藏品展。曾任職於藝術家蔡國強紐約工作室及洛杉磯當代藝術館，並為第五屆「Yishu當代中國藝術評論獎」得獎者。哈佛大學歷史與科學系、紐約大學博物館學研究所、加州大學聖地牙哥分校藝術史、理論、與評論博士畢業。

《在諸神與巨人之間》形象海報。（文化部提供）

《在諸神與巨人之間》

4月28日至5月17日

週一至週五：09:00-20:00

週六：10:00-20:00 週日及公眾假期閉展

光華新聞文化中心展演廳 (香港灣仔港灣道18號中環廣場49樓4907室)

(中時電子報)