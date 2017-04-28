北區國稅局桃園分局 首度實施所得稅申報一站式服務

105年度所得稅申報自5月1日至6月1日，財政部北區國稅局桃園分局首創申報一站式服務。

北區國稅局桃園分局長邱瑞庭表示，以往申報所得稅須先至分局取號等待所得查調資料，再到申報教室申報，今年逕到申報教室拿號取得所得查調及申報，也就是「一次收件，全程服務」，單一櫃檯即可完成所有報稅程序，簡化臨櫃申辦流程，以縮減申報等候時間。

邱瑞庭說明，民眾只要攜帶完成註冊申請的健保卡、自然人憑證、金融憑證或本人國民身分證正本到申報教室，抽號後即可等候服務完成申報。

為配合上班民眾需求，她說，北區國稅局在申報期間中午也提供查調所得、扣除額及申報收件服務，6月1日當天並延長至晚上7點。

為協助民眾順利完成報稅，桃園分局也特別設置健保卡註冊服務櫃台，民眾可持國民身分證及健保卡申辦註冊；預計5月17日至6月1日也會設置「報稅得來速」收件服務中心，提供民眾免下車、快速收件的服務。

(工商)