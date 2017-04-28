郭台銘悄赴白宮 簽署新投資合約

華盛頓郵報記者在推特發布郭台銘進白宮的影片。（圖／推特帳號：David Nakamura）

《華盛頓郵報》報導台灣商人郭台銘27日進入白宮，停留了近3小時，但面對華郵記者詢問是否與川普見面，郭台銘不願證實，只表示，「我記憶不好，恐怕忘了」。

郭台銘是在美東時間27日下午3時進入白宮，6時離開。郭台銘告訴華郵，在白宮談了「美國製造」，並說「我們簽了約，到時會公布」。

依白宮行程，川普在本周六就職百日將到賓州哈瑞斯堡向支持者發表演說。2013年郭台銘曾承諾在此地投資3千萬美元，但未兌現。川普通當選後，郭台銘承諾投資70億美元，雇用5萬勞工。

據悉，郭台銘曾在今年2月赴美，並與庫許納晤面。

(中時)