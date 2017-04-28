露腿還不夠！楊冪中空裝 辣秀小蠻腰

楊冪辣秀鉛筆腿和小蠻腰，機場穿搭引發熱議。（圖／取材自楊冪、ccccccc琛琛琛琛寶微博）

大陸超夯女星楊冪貴為許多粉絲心中女神，打扮風格多變、不拘束的她，每回現身機場的穿搭都成為時尚指標，昨（27日）她現身北京機場，不僅露出她的招牌鉛筆腿，身穿中空裝的她，還秀出小蠻腰，模樣俏麗又不失性感。

楊冪昨在被拍到機場穿搭，她以一身黑搭配牛仔外套，短版上衣秀出楊冪的小蠻腰，而擁一雙辣腿的她也以招牌短裙現身，儘管楊冪低調戴墨鏡、戴帽子，不過她這回不僅露腿還秀蠻腰，仍藏不住濃濃星味。

而楊冪不僅一舉一動備受矚目，她所持股的「嘉行傳媒」也傳出，市值在4年間市值狂飆到221億台幣，楊冪吸金能力強，女神變財神，「演而優則投」也讓她荷包賺滿滿。

(中時電子報)