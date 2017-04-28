敘政府若再使用化武 英外相：不排除與美聯手還擊

若敘利亞政府再發動化武攻擊，英國外長強生(左一)表示，英國極可能與美國聯手還擊。圖為5日強生在歐盟的記者會上強烈譴責敘利亞政府軍使用化學武器。（圖／美聯社）

敘利亞日前爆發毒氣攻擊，外界普遍相信是阿薩德政府所為。英國外相強生（Boris Johnson）昨（27）日表示，敘利亞政府若再使用化武，英國很可能與美國聯手，發動攻擊制裁敘利亞政府軍。

據《東網》報導，強生接受英媒採訪時聲稱，假如敘利亞政府再次發起化武攻擊，而美國要求英國加入對抗行動，英國極有可能答應，並且英國政府無須獲得議會授權即可採取軍事行動。

然而強生這番言論立刻引來反對黨議員的批評，英國工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）表示，英國應該在聯合國的規範底下處理敘利亞問題，而非單方面發起行動，且政府的決定必須依循人民意願，自民黨黨魁法倫（Tim Farron）也指出強生的發言十分危險，政府須經過議會同意才能採取相關行動。

事實上，早在擔任外相之前，強生的言論就引起多次爭議，口無遮攔的個性使他在政壇得罪不少人，但他依舊不改奔放作風。本月5日一場歐盟的記者會，強生即公開譴責敘利亞政府軍使用化武一事，美國於7日發射導彈出擊敘利亞，之後英美雙方是否會有所行動、敘利亞情勢又將如何發展，國際社會也將持續關注。

(中時電子報)