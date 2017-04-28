首見音符入饌 帕莎蒂娜藝創羅西尼特餐開賣

〈春藝套餐〉的前菜〈幽靜雅緻的夜～波特酒香料雞肝慕斯脆餅佐羅望子泥〉，以波浪形脆餅營造柔和優雅的氛圍。(圖／帕莎蒂娜法式餐廳）

帕莎蒂娜〈春藝套餐〉前菜〈雀躍與躍動～陳年酒醋結球生菜沙拉配香炒胭脂蝦與風乾蕃茄〉，以冷熱反差來詮釋如同高低音的上下起伏。（圖／帕莎蒂娜法式餐廳）

前菜〈年少的記憶～香煎酥脆北海道干貝與香料燉菜佐番茄醬汁〉，選用味道鮮甜的北海道冰鮮大干貝，鋪上香料橄欖油漬麵包丁，與丁狀燉蔬菜搭襯於底。（圖／帕莎蒂娜法式餐廳）

湯品〈深夜裡的惆悵～香煎香料伊比利豬肉與炭烤風味菌菇濃湯 〉，主廚將感觸注入料理，以炭烤過的菌菇與奶油，製成沉穩優雅的風味，搭配高貴香嫩的伊比利豬眼眉肉，深淺的暖色搭配與味覺的鋪陳，帶出深夜裡的思念與惆悵。（圖／帕莎蒂娜法式餐廳）

主菜〈悠揚羅西尼～松露鴨肝菲力牛排搭配馬沙拉醬汁〉，是義大利音樂家羅西尼發明，蔡中和以象徵樂譜的音符與線條向大師致敬。（圖／帕莎蒂娜法式餐廳）

／帕莎蒂娜〈春藝套餐〉主廚特製甜點〈鳳梨茴香果漾〉，以藝術造型象徵男女翩翩起舞，身體交織旋轉，寓意愛情。（圖／帕莎蒂娜法式餐廳）

音樂與美食，都是藝術，前者用耳朵聆賞，後者用口舌品味。而且，它們都具有撫慰人心的療癒功能。而歷史上，包括莫札特、巴哈、貝多芬，以及舒伯特與蕭邦等許多著名音樂家同時也是美食家，這中間當然不能忘記義大利著名音樂家羅西尼。

今年高雄市府辦的「春天藝術節」，高雄市府文化局文在活動中就設計了「舌尖上的音符」餐廳音樂會系列活動，挑選了4家餐廳將餐宴與音樂結合，設計別開生面的美食音樂體驗活動，著名的〈帕莎蒂娜法式餐廳〉就是其中一家「創藝餐廳」，配合「舌尖上的音符」活動，該餐廳將於5月19日至5月21日3晚推出限量的〈羅西尼特餐．尊貴音樂套餐饗宴〉，結合現場古典音樂演奏，將美妙樂章融入菜單中，呈現一道道令人讚揚的藝術料理。

高雄市政府文化局今年舉辦春天藝術節「舌尖上的音符」餐廳音樂會系列節目中，邀請享譽國際的低音大提家─漢斯‧酷斯托尼(Hans Kunstovny)，以及高雄在地優秀團隊「對位室內樂團」攜手走入〈帕莎蒂娜法式餐廳〉演出美妙的餐廳音樂會。〈帕莎蒂娜〉研發主廚蔡中和與西點行政主廚黃麗芳，率廚藝團隊細心聆聽與感受每首樂曲產生靈感，激發創作出〈羅西尼特餐〉尊貴音樂套餐，每道餐點將樂音感動融入菜色中，呈現不凡的巧思與創意。

即日起開始接受訂位的〈羅西尼特餐〉共有5道菜加上雙甜點，每道菜都是呼應曲目而量身設計，力求視覺、味覺與聽覺能相互呼應，〈帕莎蒂娜〉並在菜單上清楚說明曲目名與菜名，傳遞完整優雅體驗。

如第一道前菜〈波特酒香料雞肝慕斯脆餅佐羅望子泥〉，廚藝團隊演繹鮑凱利尼的「馬德里夜曲」，以線條造型的脆餅營造優雅柔美感，再以雞肝、香料、波特酒等素材帶出鄉村氣息，呈盤以黑芝麻鋪底，營造平和夜晚的寧靜感，帶來視覺與味覺雙重享受。

第二道前菜〈陳年酒醋結球生菜沙拉配香炒胭脂蝦與風乾蕃茄〉，是以冷的清脆結球生菜配上熱的香炒胭脂蝦，以冷熱反差詮釋上下起伏的高低音，層層圍繞的結球生菜剖面線條淋上10年陳年葡萄酒醋，呼應克萊斯勒充滿力與美的高低音符。

為讓食客感受帕格尼尼「奏鳴曲A大調」輕快的節奏，套餐中第三道前菜〈香煎酥脆北海道干貝與香料燉菜佐番茄醬汁〉，是以鮮嫩滑口的北海道冰鮮大干貝，搭佐香脆的橄欖油漬麵包丁與丁狀燉蔬菜，盤飾色彩鮮明，品嚐時彷彿青春記憶在口中俏皮地跳躍嬉戲，形色味俱全。

俄羅斯作曲家包羅定的第二號D大調弦樂四重奏 第三樂章〈夜曲〉，傳述的是與妻子聚少離多的惆悵感，大提琴與小提琴的中低高音輪流重奏出優美的旋律，藉以抒發濃厚的情意。主廚將感觸注入料理設計湯品〈香煎香料伊比利豬肉與炭烤風味菌菇濃湯〉，以炭烤過的菌菇與奶油，製成沉穩優雅的風味，搭配高貴香嫩的伊比利豬眼眉肉，深淺的暖色搭配與味覺的鋪陳，帶出深夜裡的思念與惆悵。

義大利音樂家羅西尼一生熱愛美食，他在自家廚房中作出的「解飢美食」─〈羅西尼牛排〉更傳香至今，並成經典名菜。套餐中的，主菜〈悠揚羅西尼─松露鴨肝菲力牛排搭配馬沙拉醬汁〉正是〈帕莎蒂娜〉廚藝團隊向羅西尼大師致敬而出的菜餚，盤飾靈感來自於樂譜的符號與線條，以松露菌菇泥畫出幾道平行線條，搭佐各式蔬菜、香草，襯托三大主角鴨肝、松露與菲力牛排，呈現此道食材與音符完美融合的料理。

餐點最後在卡洛斯．葛戴爾的探戈世界名曲襯樂下，品嚐特製的法式藝術甜品〈鳳梨茴香果漾〉，廚師以薄片鳳梨捲入香草糖漬鳳梨卡士達奶餡的香潤與酸甜果肉，纏綿滿口柔順清香，搭佐優雅特殊風味的鮮奶茴香冰淇淋與核桃杏仁奶油酥餅的香甜，反覆牽引著味蕾探索箇中美妙滋味，作為美好一餐的結束。

(工商)