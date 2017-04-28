三峽往桃園113鄉道 土石滑落暫封路

三峽通往桃園東眼山的北113鄉道上午傳出土石滑落，警消人員在現場拉起封鎖線禁止人車通行。（陳俊雄翻攝）

坍塌現場的邊坡土石仍有繼續滑落之虞。（陳俊雄翻攝）

由三峽插角連接桃園東眼山的北113鄉道約9K處，今日上午6時30分左右傳出土石滑落，三峽警方及消防分隊據報前往拉起封鎖線，目前該地尚未搶通，禁止人車通行。

三峽警分局表示，今日上午6點半左右有民眾報案指稱，在三峽區插角里山區的北113鄉道約9K處有土石滑落、樹木倒塌，插角所員警呂翊禎等人獲報後前往處理，發現現場疑因雨水導致邊坡土石滑落，大片滑落的土石約佔滿三分之二車道，警消立刻在現場拉起封鎖線禁止人車通行。

三峽區公所獲報後，也在上午7點半派員到場準備清理滑落土石，這起意外未造成人員傷亡。

(中時)