別鬧了！川普不想再接蔡電話破壞與習關係
美國總統川普周四排除台灣總統蔡英文提出，雙方再通電話的提議，說他不想在北京似乎出手，幫忙約束北韓的時刻，為中國國家主席習近平製造問題。
據路透報導，川普在白宮的專訪中，撇開蔡英文周四說，她不排除再直接與他通電話的說法。目前在華府與北京之間，最敏感的或許就是台灣問題，而川普再接蔡電話，勢必會激怒中國。
「聽著，我的問題在於，我已經和習主席建立了很好的私人關係，」川普告訴路透，「我真的認為，他正竭盡所能，幫我們解決一個很大的困境。」川普指的是有種種跡象顯示，北京可能正設法阻止平壤再試射任何新飛彈或進行核試。
「所以眼前我不想為他製造難題，」川普接著說，「我認為他是很棒的領袖，而我不想做任何事來妨礙他。也因此，我當然會想和他對話。」
川普去年11月當選後，曾於12月初接了蔡英文的祝賀電話。而這是近40年來，美國總統當選人首度與台灣總統直接通話。此外，當時川普也質疑華府一貫堅持的「一中」政策。
由於北京擔心，台灣與他國領袖接觸，將會確立它的主權，因此這通電話大大激怒了北京。
然而，川普就任後，2月已同意，將尊重「一中」政策，隨後在4月初在佛州棕櫚灘馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部接待了習近平。
(中時電子報)
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