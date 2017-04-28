神秘訪客！ 郭台銘未在白宮公布訪客名單

華盛頓郵報記者在推特發布郭台銘進白宮的影片。（圖／推特帳號:David Nakamura）

郭台銘悄然造訪白宮，且不願證實是否見到川普。根據白宮發布的周三訪客名單，郭台銘不在名單之列。

一名白宮官員告訴華郵記者，事先不知郭台銘來訪，直到郭人到了，才知他來訪。

郭台銘是從白宮行政大樓街口出入，非白宮正門，預料他可能入白宮與川普團隊相關核心人士晤面。據了解，郭台銘今年2月已在美與川普女婿庫許納見過面。至於郭台銘進入白宮後，是否有機會像習川會前楊潔箎入白宮與庫許納等人見面後，順便與川普打招呼，不得而知。

(中時)