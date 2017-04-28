搶先看》「台灣設計展」9月台南開展！「阿霞飯店」好料成亮點

「2017台灣設計展」現場展品-台南人嘴中的阿霞滋味-阿霞飯店新外帶包裝系列。（台灣創意中心提供）

今秋來台南、賞好山好水、來看「幸福好設計」！好的設計要兼顧美學、實用功能！而好的設計甚至能改變歷史、創造未來！擁有豐沛創意與人才的台灣近年來在世界設計領預出頭天、為台爭光！想像不到，美食經過包裝也能創造「好味道」。台南知名「阿霞飯店」美味香腸、紅蟳米糕、烏魚子炒飯經過「設計」，結合台灣當地特色，成為獨具特色的「伴手禮」！

「2017台灣設計展」簽約儀式貴賓一起合影留影。（台灣創意中心提供）

培育不少頂尖設計人才的「台灣設計展」至今也舉辦15屆了，「2017台灣設計展」由經濟部、台南市政府及國立成功大學共同主辦，展覽將自9月30日至10月15日，於台南國立成功大學舊圖書館展出，並串聯藍晒圖文創園區等6大衛星展區，以「城市即展場」概念，打造1+6個展覽場域，要讓設計在台南遍地開花，帶給民眾「城市即展場」的震撼感受。

台灣設計師創作的木積木，備受好評。（林宜靜 攝）

●幸福設計在台南 今秋相約來看展

台南文學耆老葉石濤先生曾說「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」。「2017台灣設計展」主題「幸福設計在台南」就是呼應葉老對從台南的美好映象去延伸。

「阿霞飯店」的特色外帶包裝，顯現台南濃厚人文風情。（林宜靜 攝）

在主題展區成大舊圖書館2樓的「主題館」將以整體空間氛圍及策展理念來傳達幸福設計的觀念及態度，以綠能、紡織、工藝、樂齡產業為展覽主軸，同時透過產業最新的技術與產品，讓幸福設計不再是空泛的想像，而是真實的發生在我們的生活之中；另一方面，3樓的「南風館」則以全新的場域視野洞見台南創意所在，讓民眾一窺台南最新的產業脈動。

「2017台灣設計展」展品搶先看。（林宜靜 攝）

●衛星展區驚喜不斷！藍晒圖要「青出於藍」

6大衛星展區展覽內容也將呈現文化、設計及創意的多元風貌。藍晒圖文創園區的「新銳館」以「青出於藍」為主軸，媒合26位台灣新銳設計師與園區內進駐單位進行設計交流，一同為園區及商家藝廊進行整體裝點。在台南文化創意產業園區，將以「雙創館」展現台灣設計力的美學能量；在吳園藝文中心的「工藝館」則以曾在台南推動的工藝計畫為主軸延伸發展，以多元核心方式重啟工藝與生活的對話。

低調金屬光澤的「椒鹽罐」。（林宜靜 攝）

文創PLUS－台南創意中心的「藝陣館」則以台南著名的藝陣文化為主軸，融入時尚新意，要帶給大家全新的文化體驗；321巷藝術聚落的「生活館」以「？度」為主題，將設計與藝術的過渡為策展理念，扣合生活為發想，陪伴觀眾體驗生活中的各種可能性；C-Hub 成大創意基地的「國際館」以「Betwin Ocean」為主題，提出循環、成本效益、創造力三項議題，系統性地呈現新型態與全球化的設計產業結構及設計師的角色轉變。

阿霞飯店「外帶包裝」好吸睛。（林宜靜 攝）

●展品搶先看 阿霞飯店「外帶包裝」好吸睛

在昨（27日）的簽約儀式中也邀請經濟部李世光部長、台南市長賴清德、成功大學蘇慧貞校長共同出席。現場中也預先展示多款設計，如「台灣樂高積木」有趣設計、水泥小吊燈、石屬金刻的「咖啡漏」低調金屬光澤的「椒鹽罐」、復古照明的「水管燈具」等，讓「賴神」等人嘖嘖稱奇，還忍不住拿起來把玩！

多功能益智雕塑，每個環上有磁鐵，可任意把玩。（林宜靜 攝）

其中台南知名美味餐廳「阿霞飯店」也推出外帶包裝新設計，以窗花結構發展餐盒的分隔，六角型的小餐盒搭配三款大小盒型，將阿霞飯店的紅蟳米糕、烏魚子炒飯成為特色伴手禮，活潑的插畫與色彩，讓老字號的「阿霞飯店」更顯活力，也彰顯出台灣多元特色之美。

2017台灣設計展展品，用染製成的美麗衣物。（林宜靜 攝）

台南名勝古蹟「赤嵌樓」夜景。（達志影像／shutterstock提供）

●賴神邀約 賞台南好山好水、看台灣設計創意

除靜態展覽之外，今年台灣設計展也串聯創意生活及觀光工觀業者，打造設計體驗遊程，就是為了讓民眾更加融入台南生活，充份體驗台南巷弄意境與生活美學。

四草綠色隧道品味「台灣亞馬遜」。（達志影像／shutterstock提供）

台南市長賴清德也不忘呼籲看展同時，也來品嚐台南特色小吃、看好山好水，實地走訪台南還有哪些不一樣！有古早歷史遺跡的赤崁樓、、安平古堡孔廟外，台南還有「台灣亞馬遜」之稱的「四草隧道」、北門鹽田看夕陽、關子嶺泡溫泉、奇美博物館賞西洋藝術，來看「台灣設計展」時不妨也住一下「設計行旅」。今年秋天，相約台南見！

藍晒圖復活 台南文創新地標。（本報系資料照）

「2017台灣設計展」。（林宜靜 攝）

2017台灣設計展

展期： 9月30日（六）至10月15日（日）每日上午10點~下午6點

地點：

主展區：台南市「國立成功大學舊圖書館」 （台南市大學路1號，成大會館旁）

衛星展區：藍晒圖文創園區、吳園藝文中心、文創PLUS台南創意中心、台南文化創意產業園區、321巷藝術聚落及C-Hub 成大創意基地

(中時電子報)