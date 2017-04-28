全台絕美夜景好評調查 前三名都在台中!
不管是熱血的好友們一起夜衝，還是情侶間浪漫的併肩欣賞，「看夜景」在各種活動中都是個完美的收尾，都市裡璀璨的燈光在星空的相伴下耀眼動人，有的適合從制高點鳥瞰，有的在平地就能享受各種燈光設計的美景，DailyView網路溫度計針對 2016 年 10 月 28日至 2017 年 04 月 27 日，綜合了各大社群與媒體的留言分析，統計全台夜景的好評排行，下次出遊就決定去這裡!
環視北中南，賞夜景的夯點真不少，而在這些景點中，獲得最高好評的就是清水鰲峰山觀景平台了，不少人力讚這裡視野極佳，看夕陽、看夜景都相當棒，台中港、高美濕地等景點，180度景色一覽無遺，而獲得第二好評的夜景也同樣位於台中，就是西屯區的秋紅谷，佔地30000平方公尺，白天的秋紅谷綠意盎然，到了夜晚在燈光的襯托下，更顯美麗，湖中的五彩燈光倒影，更成為攝影愛好者的夯點。
好評度第三高的不是在山上，也不是在綠地中，而是擁有國道上最美的休息站之名的清水休息站，七彩繽紛的燈光將這裡用得浪漫，還有露台可以眺望台中夜景，不少人還會特地來此過個優閒的夜晚。
好評度第四、第五名則分別是台北彩虹橋與大直劍南山，台北彩虹橋橫跨基隆河，橋體狀如彩虹，晚間的投射照明相當美麗；而大直劍南山夜景能眺望到以摩天輪為背景的絕美夜景，這裡還是偶像劇「我可能不會愛你」的取景地呢!
(中時電子報)
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